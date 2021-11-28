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Папа Римский назвал Средиземное море «большим кладбищем»
28.11.2021 18:19
Фото: novyny.org
Средиземное море, где в последнее время погибает много нелегальных мигрантов, уже представляет собой "большое кладбище", заявил папа Римский Франциск.
Понтифик говорил об этом в обращении к жителям Греции и Кипра.
Глава католической церкви обратился к жителям Греции и Кипра, куда он в начале следующего месяца направится с апостольскими визитами. Поездка состоится в период с 2 по 6 декабря.
Папа Римский Франциск отметил, что чувствует себя желанным гостем в указанных странах, но не может не думать о беженцах. По словам понтифика, многие люди "высаживаются на берегах континента и в других местах", пытаясь спастись от нищеты и войн. Однако вместо радушного приема беженцев нередко ожидает враждебность и даже эксплуатация.
Учитывая, сколько людей в последнее время погибли в пути, Средиземное море можно назвать "большим кладбищем", констатировал понтифик.
Ранее власти Франции уточнили число погибших при крушении в Ла-Манше мигрантов. По официальным данным, жертвами кораблекрушения стали по меньшей мере двадцать семь человек, двое пострадали и попали в больницу. ЧП случилось в проливе Па-де-Кале у побережья Франции в ночь на 25 ноября, когда перевернулась надувная лодка, в которой находилось около пятидесяти человек, пытавшихся нелегально попасть в Великобританию.
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