|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов
06:18
Фото: finglobal.ru
30 января 2022 года Соединенные Штаты покинут двадцать семь российских дипломатов, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава дипмиссии пояснил, что подобное количество работников отечественного внешнеполитического ведомства покинет страну пребывания и 30 июня.
В конце января следующего года Соединенные Штаты будут вынуждены покинуть двадцать семь российских дипломатов и члены их семей. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал глава диппредставительства РФ в американской столице Анатолий Антонов.
По словам Антонова, такое же количество дипломатических работников вернутся в Россию в конце июня 2022 года. Посол пояснил, что его коллег "выгоняют", причем намеренно разделяют семьи. Глава диппредставительства РФ отметил, что до сих пор не решены сложности с выдачей виз, и речь уже идет о "серьезном кадровом голоде".
Дипломат сообщил, что американские власти лишили аккредитации "у супруг ряда наших товарищей", а также не оформляют визы на детей. Все это продолжается на фоне заявлений Вашингтона о том, как бережно американские власти относятся к семейным традициям, указал Антонов.
По мнению посла, в США не меняют своего негативного отношения к нашей стране. Россию сейчас продолжают рассматривать как некого противника, и атмосфера "отравлена русофобией". Антонов пояснил, что такая ситуация складывается в прессе, в Конгрессе и госаппарате. Подобные обстоятельства и условия затрудняют выстраивание двусторонних отношений, констатировал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|