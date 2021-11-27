Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов

06:18

Фото: finglobal.ru



30 января 2022 года Соединенные Штаты покинут двадцать семь российских дипломатов, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.



В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава дипмиссии пояснил, что подобное количество работников отечественного внешнеполитического ведомства покинет страну пребывания и 30 июня.



В конце января следующего года Соединенные Штаты будут вынуждены покинуть двадцать семь российских дипломатов и члены их семей. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал глава диппредставительства РФ в американской столице Анатолий Антонов.



По словам Антонова, такое же количество дипломатических работников вернутся в Россию в конце июня 2022 года. Посол пояснил, что его коллег "выгоняют", причем намеренно разделяют семьи. Глава диппредставительства РФ отметил, что до сих пор не решены сложности с выдачей виз, и речь уже идет о "серьезном кадровом голоде".



Дипломат сообщил, что американские власти лишили аккредитации "у супруг ряда наших товарищей", а также не оформляют визы на детей. Все это продолжается на фоне заявлений Вашингтона о том, как бережно американские власти относятся к семейным традициям, указал Антонов.



По мнению посла, в США не меняют своего негативного отношения к нашей стране. Россию сейчас продолжают рассматривать как некого противника, и атмосфера "отравлена русофобией". Антонов пояснил, что такая ситуация складывается в прессе, в Конгрессе и госаппарате. Подобные обстоятельства и условия затрудняют выстраивание двусторонних отношений, констатировал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 167

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.11.2021 01:31 Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте

Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте 26.11.2021 21:13 Путин, Алиев и Пашинян по итогам встречи приняли трехстороннее заявление

Путин, Алиев и Пашинян по итогам встречи приняли трехстороннее заявление 26.11.2021 14:06 Германия приостановила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Германия приостановила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса 26.11.2021 08:22 Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом

Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом 25.11.2021 19:15 Депутата КПРФ Рашкина лишили неприкосновенности