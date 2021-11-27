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Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов


06:18
Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатовФото: finglobal.ru

30 января 2022 года Соединенные Штаты покинут двадцать семь российских дипломатов, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава дипмиссии пояснил, что подобное количество работников отечественного внешнеполитического ведомства покинет страну пребывания и 30 июня.

В конце января следующего года Соединенные Штаты будут вынуждены покинуть двадцать семь российских дипломатов и члены их семей. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал глава диппредставительства РФ в американской столице Анатолий Антонов.

По словам Антонова, такое же количество дипломатических работников вернутся в Россию в конце июня 2022 года. Посол пояснил, что его коллег "выгоняют", причем намеренно разделяют семьи. Глава диппредставительства РФ отметил, что до сих пор не решены сложности с выдачей виз, и речь уже идет о "серьезном кадровом голоде".

Дипломат сообщил, что американские власти лишили аккредитации "у супруг ряда наших товарищей", а также не оформляют визы на детей. Все это продолжается на фоне заявлений Вашингтона о том, как бережно американские власти относятся к семейным традициям, указал Антонов.

По мнению посла, в США не меняют своего негативного отношения к нашей стране. Россию сейчас продолжают рассматривать как некого противника, и атмосфера "отравлена русофобией". Антонов пояснил, что такая ситуация складывается в прессе, в Конгрессе и госаппарате. Подобные обстоятельства и условия затрудняют выстраивание двусторонних отношений, констатировал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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