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Скончался 16-летний хоккеист юниорской сборной России Родионов
27.11.2021 21:02
Фото: imag.one
В больнице умер 16-летний игрок российской юниорской сборной по хоккею Валентин Родионов, передает ТАСС. Спортсмена столичного клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" экстренно госпитализировали еще 21 ноября, сразу после травмы, которую он получил в ходе матча.
Юный защитник пострадал в процессе игры, проходившей в рамках Открытого чемпионата Москвы. Выйдя на лед против ЦСКА, передает пресс-служба "Динамо", Валентин Родионов был травмирован и потерял сознание. Хоккеиста сразу же госпитализировали. Врачи Морозовской городской клинической больницы провели ему экстренную операцию. Затем спортсмен оставался в отделении реанимации.
В текущем сезоне Родионов успел провести десять матчей в регулярном чемпионате МХЛ, отметившись одной результативной передачей. В воскресенье, 28 ноября, все профессиональные российские лиги будут начинать хоккейные матчи с минуты молчания в память о Родионове.
Как убежден врач клуба Молодежной хоккейной лиги "Чайка" Владимир Кремлев, в ходе медицинских осмотров молодые хоккеисты должны обязательно проходить МРТ головного мозга. По мнению специалиста, это необходимо делать, чтобы предотвратить трагические происшествия.
В беседе с ТАСС Кремлев заявил, что врачи в ситуации с Родионовым сделали все "правильно и корректно". Игрок был госпитализирован и прооперирован, однако молодой человек не вытянул", констатировал специалист.
Минувшим летом в возрасте шестнадцати лет погиб игрок футбольной команды из Амстердама "Аякс" Ноа Гессер. Как писали тогда зарубежные СМИ, в аварии также получил смертельные травмы 18-летний брат спортсмена. Машина, в которой находились юный футболист и его родственник, выехала на встречную полосу, где врезалась в такси.
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