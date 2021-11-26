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Мэр Прокопьевска снят с поста за банкет после трагедии на шахте в Кузбассе


26.11.2021 21:39
Мэр Прокопьевска снят с поста за банкет после трагедии на шахте в КузбассеФото: rambler.ru

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение об увольнении Вячеслава Старченко, занимавшего пост мэра Прокопьевска.

Чиновник отпраздновал собственное назначение, когда произошли трагические события на шахте "Листвяжная", где погиб пятьдесят один человек.

По словам кузбасского губернатора, пока весь регион и вся страна с болью в сердце следили за ходом спасательной операции на шахте "Листвяжная", администрация Прокопьевска устраивала банкет по случаю назначения на должность нового главы города Вячеслава Старченко. В результате было принято решение об отставке чиновника, написал Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Ранее было объявлено о гибели пятидесяти двух человек - сорока шести шахтеров и шести горноспасателей, пропавших в шахте. Сегодня выяснилось, что один сотрудник МЧС смог выжить. Сейчас спасатель Александр Заковряшин находится в больнице.

Власти Кузбасса из-за трагедии объявили траурным период с 26 по 28 ноября. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы, которые уже возбудили уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

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