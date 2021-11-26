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Под Красноярском девочку заставили ходить босиком по школе
26.11.2021 13:14
Фото: livejournal.com
В красноярском Ачинске педагог заставила ученицу четвертого класса, пришедшей на занятия без сменной обуви, ходить по школе босиком.
По факту случившегося уже проводит проверку краевая прокуратура.
Как информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края, надзорное ведомство отреагировало на сообщения, появившиеся в местной прессе. СМИ написали о нарушении прав ребенка из Ачинска, которому пришлось передвигаться босиком по образовательному учреждению.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что одна из учениц 4-го класса школы No 8 явилась на занятия, не имея при себе сменной обуви. В результате учительница потребовала, чтобы девочка посещала уроки босиком.
В ведомстве отметили, что в процессе начатой проверки будет оцениваться соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также правомерность действий учительницы.
Ранее прокуратура и региональное СУ СКР начали проверять сведения о том, как в ковидном госпитале в Новосибирске пожилую пациентку привязывали к кровати. О возможных нарушениях в больнице No 2 рассказали российские СМИ.
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