|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Карачаево-Черкесии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт
11:32
Фото: tom.ru
Двое боевиков были ликвидированы сегодня, 26 ноября, на территории Карачаево-Черкесии, передают российские СМИ.
Ранее спецслужбы объявили в Карачаевском районе республики режим контртеррористической операции.
Как стало известно, двое боевиков пытались оказывать сопротивление и были нейтрализованы в ходе перестрелки. На месте происшествия силовики позднее обнаружили кустарно изготовленные взрывные устройства, оружие и значительный объем различных боеприпасов, а также гранаты и снаряжение.
О подробностях инцидента сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление ФСБ РФ. По данным ведомства, злоумышленники были выявлены в результате осуществления комплексных оперативных мероприятий, направленных на поиск лиц, которые могли планировать преступления террористической направленности.
Вооруженные бандиты были обнаружены в горно-лесистой местности, на расстоянии около 10 километров к юго-востоку от Карачаевска. Ранее в этом районе был объявлен правовой режим контртеррористической операции (КТО), действие которого распространялось на участок близ автомобильной трассы а. Каменномост - а. Учкулан, у слияния рек Индыш и Кубань.
Бандитов блокировали и предложили им сложить оружие и сдаться, однако они начали стрелять по правоохранителям и были нейтрализованы ответным огнем.
По данным силовиков, ликвидированные в Карачаево-Черкесии злоумышленники планировали террористические атаки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|