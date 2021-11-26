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Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом


26.11.2021 08:22
МИД УкраиныФото: gordonua.com
МИД Украины

Украинское посольство в Испании направило властям королевства требование полностью отозвать тираж учебников, в которых Крымский полуостров обозначен как часть Российской Федерации.

Как написали дипломаты в своем  Facebook, в книге, которая предназначена для обучения школьников, допущена "грубая ошибка".

Украинские дипломаты направили официальное обращение властям Испании в связи с содержанием учебника "Социальные науки", который предназначен для учащихся шестых классов средней школы. В книге, выпущенной издательством Edelvives, Крымский полуостров назван одним из регионов России.

В результате украинский посол Сергей Погорельцев направил послание испанскому министру образования и профессиональной подготовки Пилар Аллегрии Континенте, указав на грубую ошибку. Представитель официального Киева также поднял вопрос об отзыве  тиража из образовательных учреждений королевства.

Весной 2014 года в Крыму и Севастополе провели референдум, по итогам которого воссоединение с РФ поддержали соответственно 96,7% и 95,6% жителей региона. Через несколько дней российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании. Однако в Киеве до сих пор отказываются признать полуостров законной частью РФ. Украинские власти время от времени озвучивают разнообразные предположения о том, как возвратить Крым под контроль Киева.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве отреагировали на слова болгарского президента Румена Радева о принадлежности Крымского полуострова. После его высказываний о том, что этот регион является частью РФ, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в Министерство иностранных дел Украины. До болгарского посла довели официальную позицию руководства страны "о некорректности и недопустимости подобных высказываний, потребовали разъяснений и заявили, что ожидают опровержения от Радева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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