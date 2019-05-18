Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский заявил, что Киев вернет Крым

18.5.2019 14:30

Фото: vsdn.ru



Украина сможет "освободить" Крымский полуостров от "оккупации", заявил новый глава государства Владимир Зеленский.



При этом он подчеркнул, что это может произойти не скоро.



Написав в своем Facebook о 75-й годовщине начала депортации крымских татар, Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что родина этого народа будет освобождена "от оккупации". По мнению нового украинского лидера, "путь к возвращению Крыма" может оказаться довольно долгим. Однако полуостров вновь войдет в состав Украины.



Зеленский также отметил, что крымские татары вновь "стали жертвами репрессий".



В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. В результате за воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%. Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.



Невзирая на более чем убедительные итоги референдума, во время которого крымчане выразили свою волю, украинские власти упорно отказываются признавать полуостров законной частью РФ и периодически строят планы о том, как его вернуть под контроль Киева.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.5.2019 06:49 Прокуратура Австрии намерена проверить сведения о сделке вице-канцлера с россиянкой

Прокуратура Австрии намерена проверить сведения о сделке вице-канцлера с россиянкой 17.5.2019 21:45 В Кремле прокомментировали санкции против «Терека», объявленные властями США

В Кремле прокомментировали санкции против «Терека», объявленные властями США 17.5.2019 08:26 Японцы извинились за депутата, который высказывался о возвращении Курил военным путем

Японцы извинились за депутата, который высказывался о возвращении Курил военным путем 16.5.2019 20:48 Путин прокомментировал протесты, продолжающиеся в Екатеринбурге

Путин прокомментировал протесты, продолжающиеся в Екатеринбурге 16.5.2019 12:09 Названа дата инаугурации Зеленского