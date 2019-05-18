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Женская сеть myJulia.ru
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Зеленский заявил, что Киев вернет Крым
18.5.2019 14:30
Фото: vsdn.ru
Украина сможет "освободить" Крымский полуостров от "оккупации", заявил новый глава государства Владимир Зеленский.
При этом он подчеркнул, что это может произойти не скоро.
Написав в своем Facebook о 75-й годовщине начала депортации крымских татар, Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что родина этого народа будет освобождена "от оккупации". По мнению нового украинского лидера, "путь к возвращению Крыма" может оказаться довольно долгим. Однако полуостров вновь войдет в состав Украины.
Зеленский также отметил, что крымские татары вновь "стали жертвами репрессий".
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. В результате за воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%. Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.
Невзирая на более чем убедительные итоги референдума, во время которого крымчане выразили свою волю, украинские власти упорно отказываются признавать полуостров законной частью РФ и периодически строят планы о том, как его вернуть под контроль Киева.
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