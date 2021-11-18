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В Киеве потребовали от посла Болгарии объяснений из-за Крыма
21:15
Фото: haqqin.az
Румен Радев
В Киеве отреагировали на слова болгарского президента Румена Радева о принадлежности Крымского полуострова.
После его высказываний о том, что этот регион является частью РФ, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в Министерство иностранных дел Украины.
Киевские власти довели до болгарского посла официальную позицию руководства страны "о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева", связанных с Крымским полуостровом. Как информирует пресс-служба украинского дипломатического министерства, подобные заявления не способствуют развитию двусторонних добрососедских отношений. Кроме того, они "резко диссонируют с официальной позицией Софии" в отношении к суверенитету и территориальной целостности их страны в международно признанных границах.
В МИД Украины от Коджабашева потребовали разъяснений и заявили, что ожидают опровержения от Радева.
Ранее болгарский лидер Румен Радев в ходе проходивших в Софии предвыборных дебатов назвал Крым российским. Политик также заявил, что не работают международные санкции, вводимые против Москвы. Соперник действующего главы государства, профессор Софийского университета Анастас Герджиков указывал на необходимость сотрудничать с РФ, однако заявил, что полуостров следует считать частью украинской территории.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко с негодованием отреагировал на касающийся Донбасса указ главы РФ Владимира Путина. По мнению политика, это пощечина тем, "кто искренне искал мирного урегулирования". Порошенко назвал документ проявлением гибридной агрессии и издевательством, а также выразил мнение о том, что Киев должен выступить за отмену документа об оказании самопровозглашенным республикам гуманитарной помощи.
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