Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве потребовали от посла Болгарии объяснений из-за Крыма

21:15

Фото: haqqin.az

Румен Радев



В Киеве отреагировали на слова болгарского президента Румена Радева о принадлежности Крымского полуострова.



После его высказываний о том, что этот регион является частью РФ, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в Министерство иностранных дел Украины.



Киевские власти довели до болгарского посла официальную позицию руководства страны "о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева", связанных с Крымским полуостровом. Как информирует пресс-служба украинского дипломатического министерства, подобные заявления не способствуют развитию двусторонних добрососедских отношений. Кроме того, они "резко диссонируют с официальной позицией Софии" в отношении к суверенитету и территориальной целостности их страны в международно признанных границах.



В МИД Украины от Коджабашева потребовали разъяснений и заявили, что ожидают опровержения от Радева.



Ранее болгарский лидер Румен Радев в ходе проходивших в Софии предвыборных дебатов назвал Крым российским. Политик также заявил, что не работают международные санкции, вводимые против Москвы. Соперник действующего главы государства, профессор Софийского университета Анастас Герджиков указывал на необходимость сотрудничать с РФ, однако заявил, что полуостров следует считать частью украинской территории.



Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко с негодованием отреагировал на касающийся Донбасса указ главы РФ Владимира Путина. По мнению политика, это пощечина тем, "кто искренне искал мирного урегулирования". Порошенко назвал документ проявлением гибридной агрессии и издевательством, а также выразил мнение о том, что Киев должен выступить за отмену документа об оказании самопровозглашенным республикам гуманитарной помощи.



Автор: Злата Богатова

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