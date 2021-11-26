Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье спасли водолаза, брошенного браконьерами в заповеднике

26.11.2021 07:05

Фото: vestiprim.ru



На территории Дальневосточного морского заповеднике государственные инспекторы обнаружили замерзавшего водолаза.



Как рассказывает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", при минусовой температуре мужчина провел в воде несколько часов.



Госинспекторы находились на восточном участке Дальневосточного морского заповедника, находящегося под управлением ФГБУ "Земля леопарда", когда услышали доносившиеся из воды крики. Оказалось, что в воде уже несколько часов находится человек в полном водолазном снаряжении. Когда мужчину подняли на борт, он сообщил, что сюда его принесло сильным течением.



Как полагают госинспекторы, в действительности водолаза ранее высадили с браконьерского катера, который осуществлял незаконную добычу морепродуктов. Незадолго до инцидента представители властей заметили огни неподалеку от заповедника, но затем судно быстро скрылось. Предположительно, браконьеры возвращались к необитаемому острову Де-Ливрон, чтобы найти и забрать высаженного там водолаза, которого по каким-то причинам они не смогли в условленное время поднять на борт. К тому времени мужчина находился в воде при минусовой температуре уже примерно четыре часа. Позже, когда катер вернулся, его спугнуло появившееся в этой зоне судно госинспекторов.



В отношении водолаза уже составлен протокол по факту нарушения режима заповедника. Перед этим ему дали возможность отогреться в теплом помещении и оказали доврачебную помощь. Затем мужчина был доставлен к месту жительства в населенный пункт Славянка.



В минувшем сентябре огромные могильники горбуши, которая была выброшена браконьерами, обнаружили на нерестовой реке в Макаровском районе на юге Сахалинской области. Как рассказали представители региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", они обследовали реку Лазовая после поступления сигнала от местных жителей. В результате полевая группа нашла огромное количество рыбы, которая была незаконно выловлена и выпотрошена на икру. Лишь на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 км злоумышленники оставили гнить по меньшей мере 100 тонн горбуши.



Автор: Злата Богатова

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