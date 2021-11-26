ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Зимбабве призвали Запад вернуть африканские артефакты
Власти Зимбабве призвали Запад вернуть африканские артефакты
После ЧП на промплощадке в иркутском Усть-Илимске возбудили уголовное дело
После ЧП на промплощадке в иркутском Усть-Илимске возбудили уголовное дело
В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом
В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госпереворотеЗеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте
Мэр Прокопьевска снят с поста за банкет после трагедии на шахте в КузбассеМэр Прокопьевска снят с поста за банкет после трагедии на шахте в Кузбассе
В Карачаево-Черкесии ликвидированы двое бандитов, планировавших терактВ Карачаево-Черкесии ликвидированы двое бандитов, планировавших теракт
Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом
В Приморье спасли водолаза, брошенного браконьерами в заповедникеВ Приморье спасли водолаза, брошенного браконьерами в заповеднике

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Приморье спасли водолаза, брошенного браконьерами в заповеднике


26.11.2021 07:05
В Приморье спасли водолаза, брошенного браконьерами в заповедникеФото: vestiprim.ru

На территории Дальневосточного морского заповеднике государственные инспекторы обнаружили замерзавшего водолаза.

Как рассказывает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", при минусовой температуре мужчина провел в воде несколько часов.

Госинспекторы находились на восточном участке Дальневосточного морского заповедника, находящегося под управлением ФГБУ "Земля леопарда", когда услышали доносившиеся из воды крики. Оказалось, что в воде уже несколько часов находится человек в полном водолазном снаряжении. Когда мужчину подняли на борт, он сообщил, что сюда его принесло сильным течением.

Как полагают госинспекторы, в действительности водолаза ранее высадили с браконьерского катера, который осуществлял незаконную добычу морепродуктов. Незадолго до инцидента представители властей заметили огни неподалеку от заповедника, но затем судно быстро скрылось. Предположительно, браконьеры возвращались к необитаемому острову Де-Ливрон, чтобы найти и забрать высаженного там водолаза, которого по каким-то причинам они не смогли в условленное время поднять на борт. К тому времени мужчина находился в воде при минусовой температуре уже примерно четыре часа. Позже, когда катер вернулся, его спугнуло появившееся в этой зоне судно госинспекторов.

В отношении водолаза уже составлен протокол по факту нарушения режима заповедника. Перед этим ему дали возможность отогреться в теплом помещении и оказали доврачебную помощь. Затем мужчина был доставлен к месту жительства в населенный пункт Славянка.

В минувшем сентябре огромные могильники горбуши, которая была выброшена браконьерами, обнаружили на нерестовой реке в Макаровском районе на юге Сахалинской области. Как рассказали представители региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", они обследовали реку Лазовая после поступления сигнала от местных жителей. В результате полевая группа нашла огромное количество рыбы, которая была незаконно выловлена и выпотрошена на икру. Лишь на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 км злоумышленники оставили гнить по меньшей мере 100 тонн горбуши.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Москве в ДТП погибли глава Федерации автоспорта Дагестана и блогер ГубденскийВ Москве в ДТП погибли глава Федерации автоспорта Дагестана и блогер Губденский
Задержанный в Пулково тренер Ильин отказался надеть маску в судеЗадержанный в Пулково тренер Ильин отказался надеть маску в суде
Объявивший себя «пришельцем» француз удалил два здоровых пальца на рукеОбъявивший себя «пришельцем» француз удалил два здоровых пальца на руке
Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом
Власти Франции уточнили число погибших при крушении в Ла-Манше мигрантовВласти Франции уточнили число погибших при крушении в Ла-Манше мигрантов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru