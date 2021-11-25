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Депутата КПРФ Рашкина лишили неприкосновенности
25.11.2021 19:15
Фото: googleusercontent.com
Государственная дума РФ на сегодняшнем заседании поддержала представление Генерального прокурора о снятии неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина, передает агентство "Интерфакс".
Ранее политик признался, что застрелил лося под Саратовом.
Как заявил Валерий Рашкин, признавшийся в убийстве лося в Саратовской области, в тот момент он был полностью уверен в законности охоты. До этого представители КПРФ утверждал, что обнаружил лося уже погибшим, но позже изменил показания.
Представление Генпрокурора включало в себя два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. Речь шла о привлечении Валерия Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП (отказ от прохождения процедуры медосвидетельствования может быть приравнен к езде в пьяном виде, что влечет за собой штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет).
Второй запрос был связан с инцидентом, случившимся в ночь на 29 октября на территории Лысогорского района Саратовской области. По факту происшествия ранее уже возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). В представлении указывалось, что Рашкина намерены привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258 УК, которая предусматривает наказание за незаконную охоту, которая осуществлялась лицом с использованием его служебного положения или несколькими лицами по предварительному сговор. Статья предполагает штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или реальное наказание на срок от трех до пяти лет.
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