ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о сделавшей себе операцию блокаднице
В Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о сделавшей себе операцию блокаднице
Глава ФСИН отправлен в отставку из-за инцидентов с насилием в колониях и СИЗО
Глава ФСИН отправлен в отставку из-за инцидентов с насилием в колониях и СИЗО
Прекративший голодовку Саакашвили начинает ходить
Прекративший голодовку Саакашвили начинает ходить
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная»МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная»
ВОЗ созывает экстренное совещание из-за выявления нового штамма COVID-19ВОЗ созывает экстренное совещание из-за выявления нового штамма COVID-19
Погибли трое горноспасателей, пропавших после ЧП на шахте «Листвяжная»Погибли трое горноспасателей, пропавших после ЧП на шахте «Листвяжная»
Депутата КПРФ Рашкина лишили неприкосновенностиДепутата КПРФ Рашкина лишили неприкосновенности
В Австралии опровергли планы по строительству в Афганистане завода по переработке каннабисаВ Австралии опровергли планы по строительству в Афганистане завода по переработке каннабиса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Тюменский следователь после смертельного ДТП просил друзей взять вину на себя


25.11.2021 15:08
Тюменский следователь после смертельного ДТП просил друзей взять вину на себяФото: vk.com

Сотрудник СУ СКР по Тюменской области, обвиняемый в смертельной дорожной аварии, пытался переложить ответственность на своих знакомых.

По данным местных СМИ, мужчина просил приятелей, ехавших с ним в машине из бара, взять вину на себя.

Сотрудник правоохранительных органов совершил наезд на дорожных рабочих, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "ТюменьPRO". В тот момент в его машине BMW также ехали трое друзей. Компания возвращалась из бара.

Смертельное ДТП случилось на улице Федюнинского, где водитель насмерть сбил человек. Сразу после происшествия следователь пытался убедить своих товарищей, не являющихся правоохранителями, взять вину на себя. Но приятели предполагаемого виновника аварии это делать отказались. В дальнейшем они рассказали полицейским, что их знакомый предпринимал попытки переложить на них ответственность за случившееся.

По словам очевидцев, после наезда на дорожных рабочих в салон машины залетели фрагменты тела одного из погибших. В случае, если суд признает водителя виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет.

Ранее следственные органы Тюменской области уже завели уголовное дело по факту гибели двух человек. В ведомстве выразили готовность уволить сотрудника, подозреваемого в смертельном ДТП на улице Федюнинского.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Екатеринбурге отклонили коллективный иск против введения режима QR-кодовВ Екатеринбурге отклонили коллективный иск против введения режима QR-кодов
В Берлине не поддержали идею Лукашенко о гуманитарном коридоре для мигрантовВ Берлине не поддержали идею Лукашенко о гуманитарном коридоре для мигрантов
Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»
В Белоруссии госпитализированы около 100 мигрантов, доставленных с границыВ Белоруссии госпитализированы около 100 мигрантов, доставленных с границы
ВОЗ созывает экстренное совещание из-за выявления нового штамма COVID-19ВОЗ созывает экстренное совещание из-за выявления нового штамма COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru