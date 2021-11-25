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Тюменский следователь после смертельного ДТП просил друзей взять вину на себя
25.11.2021 15:08
Фото: vk.com
Сотрудник СУ СКР по Тюменской области, обвиняемый в смертельной дорожной аварии, пытался переложить ответственность на своих знакомых.
По данным местных СМИ, мужчина просил приятелей, ехавших с ним в машине из бара, взять вину на себя.
Сотрудник правоохранительных органов совершил наезд на дорожных рабочих, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "ТюменьPRO". В тот момент в его машине BMW также ехали трое друзей. Компания возвращалась из бара.
Смертельное ДТП случилось на улице Федюнинского, где водитель насмерть сбил человек. Сразу после происшествия следователь пытался убедить своих товарищей, не являющихся правоохранителями, взять вину на себя. Но приятели предполагаемого виновника аварии это делать отказались. В дальнейшем они рассказали полицейским, что их знакомый предпринимал попытки переложить на них ответственность за случившееся.
По словам очевидцев, после наезда на дорожных рабочих в салон машины залетели фрагменты тела одного из погибших. В случае, если суд признает водителя виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет.
Ранее следственные органы Тюменской области уже завели уголовное дело по факту гибели двух человек. В ведомстве выразили готовность уволить сотрудника, подозреваемого в смертельном ДТП на улице Федюнинского.
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