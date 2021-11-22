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Брюссель призвал Москву отменить закон об оказании поддержки ДНР и ЛНР
19:57
Фото: rgnp.ru
В Евросоюзе выразили сожаление по поводу принятия в России закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на отечественный рынок, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС. Москву призвали отменить документ, способный, по мнению европейских дипломатов, обострить конфликт на востоке Украины.
Как указано в распространенном сегодня официальном заявлении, в Евросоюзе такие действия РФ сочли подрывающими "суверенитет и территориальную целостность Украины", включая сферу таможенного контроля.
Выразив сожаление в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября закона об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ товаров из ЛНР и ДНР, Европейский союз призвал российское руководство отменить его и воздерживаться от односторонних шагов, способных, по мнению Брюсселя, обострить обстановку на востоке Украины.
Принятый российскими властями закон может повлечь за собой усиление напряженности, а также закрепить статус-кво - независимое от Киева положение Луганска и Донецка, что негативно повлияет в будущем на реинтеграционные процессы данных регионов, отмечается в заявлении Брюсселя.
15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на период "до политического урегулирования" самопровозглашенным республикам Донбасса в целях защиты прав и свобод граждан. Документ призван не допустить понижение уровня жизни с учетом условий экономической блокады, а также оказать поддержку в борьбе с продолжающейся коронавирусной пандемией.
Меры, предусмотренные этим указом, включают признание на территории РФ оформленных в Донбассе сертификатов на услуги и товары с допуском их к госзакупкам наравне с продукцией отечественного производства, а также отмену экспортно-импортных количественных рамок на перемещение товаров через границы с ДНР и ЛНР.
На Украине этот закон встретили с негодованием. В частности, бывший президент страны Петр Порошенко назвал документ проявлением гибридной агрессии и издевательством над всеми, "кто искренне искал мирного урегулирования" в регионе. В своем Telegram-канале экс-глава Украины выразил мнение о том, что Киев должен выступить за отмену документа об оказании самопровозглашенным республикам Донбасса гуманитарной помощи.
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