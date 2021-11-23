Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Объявивший себя «пришельцем» француз удалил два здоровых пальца на руке

23.11.2021 22:57

Фото: colombia.com



Проживающий в Австралии экс-охранник Энтони Лоффредо продолжает модифицировать собственное тело, передает Lenta.ru.



Мужчина, ранее объявивший себя "черным пришельцем", ампутировал два здоровых пальца на левой руке, чтобы стать еще более похожим на инопланетянина.



По словам 33-летнего Энтони Лоффредо, ранее уже удалившего уши и нос, очередную операцию он сделал в Мексике. Врачи согласились ампутировать на его руке сразу два здоровых пальца. Вмешательство прошло успешно, фото "обновленной" конечности Лоффредо уже опубликовал в своих соцсетях.



Мужчина выразил намерение совершить подобную трансформацию и с правой рукой. Предполагается, что операция будет проведена уже в самое ближайшее время. Пока же его образ соответствует замыслам лишь на 34%, пояснил бывший охранник.



Лоффредо начал экспериментировать над своей внешностью около девяти лет назад. Мужчина, проживавший в тот момент во Франции и работавший охранником, решил кардинально изменить жизнь. После этого он отправился в Австралию, где начал активно "вживаться в роль страшного персонажа", — признался мужчина, практически полностью покрывший свое тело, включая глаза, татуировками. Ранее Лоффредо ради сходства с инопланетянином вживил несколько имплантов в кожу головы, ампутировал нос и ушные раковины, разрезал язык надвое и сделал пирсинг над бровями.



Напомним, летом 2018 года в Монреале был найден мертвым манекенщик Рик Дженест, ставший известным как Zombie Boy после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. Он также попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший самое большее количество татуировок с насекомыми - более полутора сотен, и человеческими костями - почти сто сорок. По данным зарубежных СМИ, Zombie Boy мог совершить самоубийство. Молодому человеку было тридцать два года.



Автор: Злата Богатова

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