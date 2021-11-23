Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На авиарейсе из Шарм-эль-Шейха в Самару умер пассажир

23.11.2021 18:22

Фото: vk.com



Следственные органы Самарской области приступили к проверке по факту смерти пассажира в самолете, прибывшем в Россию из египетского Шарм-эль-Шейха.



Как пояснили в центральном межрегиональном СУ на транспорте СКР, из-за происшествия воздушное судно прилетело с большой задержкой.



По информации аэропорта "Курумоч", самолет из Шарм-эль-Шейха прибыл с сильной задержкой. Лайнер совершил посадку в Самаре во вторник в 05:09 (04:09 по Москве), однако по расписанию прилет ожидался накануне в 23:55 (22:55 по Москве).



Случившееся прокомментировала пресс-служба авиакомпании S7, обслуживавшей рейс 6619 Шарм-Эль-Шейх - Самара, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, бортпроводников насторожило поведение одного из пассажиров. Мужчина вскоре после вылета направился в туалетную комнату, где оставался около двадцати минут. Вскрыв дверь, другие пассажиры и члены экипажа нашли его в бессознательном состоянии.



В авиакомпании пояснили, что речь может идти о попытке суицида. Об обнаружении пассажира в туалетной комнате сразу же доложили командиру самолета, который принял решение об экстренном приземлении в Каире - аэропорт египетской столицы оказался ближайшим. Оказавшиеся среди пассажиров медицинские работники, включая реаниматолога, вплоть до момента посадки пытались вернуть мужчину к жизни. Однако бригада скорой, встречавшая лайнер в аэропорту, была вынуждена констатировать смерть.



Пилоты связались для консультаций с российскими дипломатами. В консульстве РФ в Египте посоветовали направить тело погибшего пассажира в Самару в багажно-грузовом отделении. В итоге рейс вылетел из столицы Египта в 23:10.



Автор: Злата Богатова

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