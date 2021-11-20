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Саакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори
20.11.2021 19:02
Фото: ruptly.tv
В военный госпиталь грузинского города Гори доставлен бывший глава государства Михаил Саакашвили. Минувшей ночью на территорию этого учреждения прибыла колонна машин - полиция сопровождала два реанимобиля, в одном из которых везли политика, остающегося под арестом, пишут СМИ.
По данным открытых источников, у проходной госпиталя в тот момент собрались мать экс-президента Гиули Аласания и адвокаты политика. Отмечается, что личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе был пропущен в медицинское учреждение.
Госпиталь в Гори ранее осмотрела глава министерства здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. По ее словам, учреждение технически оснащено в полном объеме. Работающих там специалистов министр назвала высокопрофессиональными. Как заявил депутат грузинского парламента Давид Сергиенко, военный госпиталь в Гори действует в соответствии со стандартами медслужбы НАТО.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, являющийся гражданином Украины, был задержан 1 октября, вскоре после того, как тайно прибыл в страну. Политик является фигурантом целого ряда уголовных дел. Сам Саакашвили свое задержание называет незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
В конце минувшего октября сторонников Саакашвили обвинили в подготовке беспорядков. Как указывалось в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, оппозиционеры обсуждали планы совершения "деструктивных действий" в случае перевода экс-президента в больницу столичной тюрьмы. Сторонники политика намеревались блокировать дороги и сорвать этапирование заключенного, чтобы устроить в Грузии хаос, утверждали представители спецслужбы.
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