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В Роттердаме во время беспорядков три человека получили огнестрельные ранения
21.11.2021 15:09
Фото: ibtimes.sg
Полиция Роттердама подтвердила сведения о том, что во время недавних протестов три человека получили огнестрельные ранения.
Акция, участники которой выражали недовольство ограничениями из-за коронавируса, перешла в беспорядки и стычки с полицией.
По последним официальным данным, полиция задержала тридцать участников протестной акции. Трое манифестантов попали в больницу с огнестрельными ранениями. Подтвердив количество пострадавших, пресс-служба полиции Роттердама подчеркнула, что пока нет уверенности в том, что протестующих ранили силовики. Обстоятельства случившегося выясняются.
Местные власти первоначально сообщали о двух пострадавших. Но позже их число увеличилось до семи, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на заявление мэра Роттердама Ахмеда Абуталеба.
Массовая акция протеста состоялась в Роттердаме 19 ноября. Горожане вышли на улицы, чтобы выразить недовольство в связи с ужесточением ограничительных мер, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса.
Когда демонстранты начали забрасывать полицейских камнями и фейерверками, силовики открыли по ним предупредительную стрельбу. Кроме того, правоохранрители использовали водометы для разгона манифестантов, пишут европейские СМИ.
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