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Бывшего вице-премьера Китая обвинили в сексуальном насилии
4.11.2021 01:00
Фото: beinsports.com
Известная китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера страны, передают зарубежные СМИ.
Титулованная спортсменка заявила, что неоднократно страдала из-за действий Чжана Гаоли.
Известная китайская теннисистка Пэн Шуай выступила с обвинениями в адрес Чжана Гаоли, который в прошлом занимал пост вице-премьера КНР. Как заявила двукратная победительница (в парном разряде) турниров серии "Большого шлема", впервые она пострадала около десяти лет назад, передает Daily Mail.
Спортсменка пояснила, что политик вынудил ее вступить в половую связь, а потом они не виделись в течение долгого времени. Однако в 2018-м году Гаоли связался с Шуай и пригласил ее сыграть с ним в теннис. Затем он вновь склонил ее к интимным отношениям. Подобные встречи, когда политик заставлял ее заниматься сексом, повторялись на протяжении трех лет, пояснила спортсменка.
По словам 35-летней Шуай, лишь недавно она перестала вынужденно встречаться с Гаоли. Теннисистка пояснила, что не располагает какими-либо доказательствами причастности политика к сексуальному насилию.
Шуай сообщила об этом на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo. Запись продержалась совсем недолго и вскоре исчезла. Администраторы социальной сети при этом блокировали возможность публиковать посты, в которых упоминаются имена спортсменки и политика, а также слово "теннис".
Китаянка объявила о завершении спортивной карьеры в 2018 году. К тому времени она завоевала два золота на Азиатских играх и дошла до полуфинала в одиночном разряде на турнире "Большого шлема".
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