Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывшего вице-премьера Китая обвинили в сексуальном насилии

4.11.2021 01:00

Фото: beinsports.com



Известная китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера страны, передают зарубежные СМИ.



Титулованная спортсменка заявила, что неоднократно страдала из-за действий Чжана Гаоли.



Известная китайская теннисистка Пэн Шуай выступила с обвинениями в адрес Чжана Гаоли, который в прошлом занимал пост вице-премьера КНР. Как заявила двукратная победительница (в парном разряде) турниров серии "Большого шлема", впервые она пострадала около десяти лет назад, передает Daily Mail.



Спортсменка пояснила, что политик вынудил ее вступить в половую связь, а потом они не виделись в течение долгого времени. Однако в 2018-м году Гаоли связался с Шуай и пригласил ее сыграть с ним в теннис. Затем он вновь склонил ее к интимным отношениям. Подобные встречи, когда политик заставлял ее заниматься сексом, повторялись на протяжении трех лет, пояснила спортсменка.



По словам 35-летней Шуай, лишь недавно она перестала вынужденно встречаться с Гаоли. Теннисистка пояснила, что не располагает какими-либо доказательствами причастности политика к сексуальному насилию.



Шуай сообщила об этом на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo. Запись продержалась совсем недолго и вскоре исчезла. Администраторы социальной сети при этом блокировали возможность публиковать посты, в которых упоминаются имена спортсменки и политика, а также слово "теннис".



Китаянка объявила о завершении спортивной карьеры в 2018 году. К тому времени она завоевала два золота на Азиатских играх и дошла до полуфинала в одиночном разряде на турнире "Большого шлема".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 190

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.11.2021 18:15 Галкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Галкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины 3.11.2021 18:13 В Лондоне извинились за инцидент с израильским министром-инвалидом

В Лондоне извинились за инцидент с израильским министром-инвалидом 2.11.2021 15:23 Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины»

Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины» 1.11.2021 15:02 Лавров рассказал о разговоре с Байденом в Риме

Лавров рассказал о разговоре с Байденом в Риме 31.10.2021 21:07 РФ наращивает войска на границе с Украиной, заявили в США и Европе