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Скончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь СавочкинСкончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
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Скончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин


16:11
Игорь СавочкинФото: glebmusic.ru
Игорь Савочкин

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин скончался на 59-м году жизни, передает ТАСС.

По данным ряда источников, несколько дней назад артиста экстренно госпитализировали из-за сильной боли в спине.

В среду, 17 ноября, ушел из жизни российский актер и телеведущий Игорь Савочкин, рассказала писательница и режиссер Алеся Казанцева. Причины смерти артиста она не уточнила, отметив, что Савочкин работал в "Базелевсе", где занимался постпродакшеном.

Как передает Telegram-канал Mash, несколько дней назад Игоря Савочкина экстренно госпитализировали. Артист жаловался на сильную боль в спине. В других источниках появились сведения о том, что 58-летний актер мог страдать от онкологического заболевания.

Игорь Савочкин снялся в многих фильмах, включая такие известные ленты как "Ночной дозор", "Адмирал" и "Левиафан". Фильмография артиста включает в себя свыше девяноста картин, в том числе созданных за рубежом. Савочкин также был ведущим телевизионной программы "Теория заговора".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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