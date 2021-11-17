|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Скончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
16:11
Фото: glebmusic.ru
Игорь Савочкин
Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин скончался на 59-м году жизни, передает ТАСС.
По данным ряда источников, несколько дней назад артиста экстренно госпитализировали из-за сильной боли в спине.
В среду, 17 ноября, ушел из жизни российский актер и телеведущий Игорь Савочкин, рассказала писательница и режиссер Алеся Казанцева. Причины смерти артиста она не уточнила, отметив, что Савочкин работал в "Базелевсе", где занимался постпродакшеном.
Как передает Telegram-канал Mash, несколько дней назад Игоря Савочкина экстренно госпитализировали. Артист жаловался на сильную боль в спине. В других источниках появились сведения о том, что 58-летний актер мог страдать от онкологического заболевания.
Игорь Савочкин снялся в многих фильмах, включая такие известные ленты как "Ночной дозор", "Адмирал" и "Левиафан". Фильмография артиста включает в себя свыше девяноста картин, в том числе созданных за рубежом. Савочкин также был ведущим телевизионной программы "Теория заговора".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|