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Под Астраханью при взрыве боеприпаса погиб сборщик металлолома


19.11.2021 21:37
Под Астраханью при взрыве боеприпаса погиб сборщик металлоломаФото: vk.com

В Астраханской области следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя, умершего от ранения головы по дороге в больницу.

По предварительной информации данным, мужчина получил смертельные повреждения в результате взрыва боеприпаса. ЧП случилось на военном полигоне "Ашулук", куда незаконно проник погибший со своим знакомым.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели мужчины в результате подрыва боеприпаса, информирует региональное СУ СКР. По данным ведомства, ЧП случилось на территории Ахтубинского района.

Установлено, что двое жителей смогли незаконно проникнуть на территорию закрытого военного полигона "Ашулук", чтобы собирать там металлолом, который остался после утилизации боеприпасов. В процессе этих действий случился взрыв, один из мужчин в результате получил осколочное ранение в области головы и умер, когда его пытались доставить в больницу. Второй сборщик не пострадал.

Ранее двое жителей Нижегородской области погибли при попытке распилить боевой снаряд. Как информировала полиция Чкаловского района региона, жертвами происшествия стали двое мужчин, 1980 и 1982 годов рождения. Останки погибших нашли на территории населенного пункта Чистое, в гараже, где находилась машина "Газель", принадлежавшая старшему из мужчин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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