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Байден на время передаст полномочия Харрис


19:38
Байден на время передаст полномочия ХаррисФото: promecal.es

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в скором времени передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Как рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, политику предстоит плановое обследование, и эта медицинская процедура проводится под наркозом.

На время, в течение которого 78-летний политик будет оставаться в госпитале под действием анестезии, его полномочия будут переданы Камале Харрис, информировала Джен Псаки. В результате вице-президент окажется впервые в истории Соединенных Штатов женщиной в подобном статусе.

Предполагается, что Камала Харрис в этот период будет работать в собственном офисе, который располагается в Западном крыле Белого дома.

В заявлении отмечается, что Байдену предстоит колоноскопия, которую проведут врачи армейского госпиталя им. Уолтера Рида. По данным телевизионного канала CNN, политик направится в больницу уже утром. Сведения о состоянии здоровья Джо Байдена его администрация распространит позже.

Президентские полномочия передаются в соответствии с 25-й поправкой к действующей конституции страны, пояснила Псаки. По ее словам, подобное в прошлом уже происходило в 2002 и 2007 годах, когда у власти находился Джордж Буш - младший. В тот период полномочия главы государства передавались вице-президенту Дику Чейни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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