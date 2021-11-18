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В России третий день подряд фиксируют рекорд по числу смертей от COVID
11:59
Фото: smi2.net
В течение минувших суток в РФ скончались 1254 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб.
Показатель стал новым максимумом за период с начала пандемии.
Как свидетельствуют официальные данные, которые ежедневно публикует оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, уже одиннадцать суток подряд в нашей стране умирают более 1,2 тыс. зараженных коронавирусом.
Наибольшее количество летальных исходов за последние сутки медики зарегистрировали в Москве и Петербурге, где скончались соответственно 95 и 77 пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, большое число смертей зафиксировали на Кубани и в Ростовской области, где умерло 69 и 36 инфицированных коронавирусом.
В Пермском крае за сутки скончались 43 пациента с коронавирусной инфекцией, 42 - на Ставрополье, 41 - в Нижегородской области, информирует оперативный штаб.
В общей сложности за время с начала пандемии коронавируса в России жертвами заболевания стали уже 261 589 человек. При этом Росстат за период с начала года по минувший август насчитал свыше 417,5 тыс. летальных исходов. Дело в том, что статистика ведомства включает в себя и тех, у кого заражение было подтверждено лишь после смерти.
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