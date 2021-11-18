|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Вологдой мужчина убил соседку и ранил двух человек
18.11.2021 20:53
Фото: kapital.kz
Правоохранительные органы города Череповца (Вологодская область) выясняют обстоятельства гибели 46-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, женщину смертельно ранил сосед. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
В отношении 54-летнего мужчины, напавшего с ножом на соседей, возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении еще на двух человек, информируют представители ведомства.
ЧП случилось сегодня утром в помещении общего пользования на пятом этаже жилого дома, где подозреваемый атаковал двух соседок. Одна из женщин смогла убежать и обратиться в полицию. Брат пострадавшей, услышав шум, смог обезоружить соседа, вооруженного ножом. В этот момент мужчина также получил ранения.
В ведомстве пояснили, что 46-летняя женщина погибла на месте. Второй пострадавшей потребовалась экстренная госпитализация, ее брат после оказания медицинской помощи будет восстанавливать здоровье в амбулаторных условиях.
Информации о том, что стало причиной нападения, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|