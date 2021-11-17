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Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин
20:01
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин выразил мнение о том, что страны Запада обостряют ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву летальное оружие.
Президент РФ говорил об этом в ходе сегодняшнего расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел, передает ТАСС.
Необходимо учитывать, что западные партнеры поставками Украине современных видов летального вооружения обостряют ситуацию в регионе, отметил Владимир Путин. Кроме того, на обстановку негативно влияют провокационные военные маневры в акватории Черного моря и на других территориях близ российских границ.
Путин при этом указал, что страны Запада оставляют без реакции то, как украинские власти демонстративно отказываются выполнять собственные обязательства по минскому комплексу мер, а также нарушают договоренности, которые ранее были достигнуты в рамках "нормандского формата".
Глава РФ заявил, что кризис на Украине в данный момент пока еще далек от завершения. Проблема остается среди "наиболее острых, чувствительных", - сказал российский лидер. Путин также выразил обеспокоенность из-за роста числа конфликтов по всему миру.
Ранее в российском МИД объявили о решении обнародовать официальную переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом. В заявлении внешнеполитического министерства подчеркивалось, что письма последнего периода опубликуют по причине попыток исказить роль Москвы в процессе урегулирования внутриукраинского конфликта, а также в подходе к организации переговоров в "нормандском формате".
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