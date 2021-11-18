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В Ленобласти будут судить латиноамериканцев, пытавшихся уплыть в Эстонию на надувных матрасах
18.11.2021 08:06
Фото: kingisepp.ru
В Ленинградской области в скором времени предстанут перед судом двое жителей Латинской Америки, обвиняемые в покушении на незаконное пересечение госграницы РФ.
О происшествии, случившемся 21 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как стало известно, минувшей весной иностранные граждане направлялись к реке Нарве, чтобы пересечь границу и незаконно попасть в Эстонию. Уроженцы Латинской Америки планировали отправиться в Европу с помощью надувных матрасов, минуя пункты пропуска.
Реализовать задуманное злоумышленникам помешали задержавшие их российские пограничники, указано в сообщении ведомства. В результате обоих латиноамериканцев обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на пересечение госграницы РФ).
К настоящему времени расследование по данному уголовному делу уже завершено, материалы направили в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.
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