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На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозом
На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозом
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На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозом


16.11.2021 07:07
На Камчатке 2 человека погибли в аварии с бензовозомФото: smi2.net

До двух человек возросло количество жертв происшествия с участием бензовоза на Камчатке.

В больнице скончался один из рабочих, получивших ранения в результате ЧП, передают российские СМИ.

Как информирует региональная прокуратура, которая уже проверяет предприятия, где работали погибшие, в медицинском учреждении умер один из пострадавших. В больницу после ДТП доставили двух дорожных рабочих, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось об одном погибшем - водителе бензовоза, скончавшемся от полученных ранений на месте происшествия. Состояние второго пострадавшего остается тяжелым. Мужчине оказывают помощь в отделении травматологии Елизовской райбольницы, указано в официальном сообщении прокуратуры.

ЧП случилось накануне, 15 ноября, в районе 33-го километра федеральной автотрассы Морпорт - Аэропорт, которая соединяет Елизово и Петропавловск-Камчатский. По данным местной полиции, перевозивший 11 тонн мазута бензовоз врезался в грузовик дорожной фирмы, стоявший на обочине. Двое рабочих, в тот устанавливавшие дорожное ограждение, получили тяжелые травмы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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