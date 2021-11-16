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Названа причина массовой гибели птиц в Рязани
16.11.2021 06:07
Фото: eweb4.com
Причиной массовой гибели птиц в Рязани, которая была зафиксирована в октябре-ноябре 2021 года, является пищевое отравление.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по региону.
Как стало известно, специалисты Рязанской городской ветеринарной станции в период с 27 октября по 1 ноября совершили девять выездов по пяти адресам в различных районах города, где обнаруживался массовый падеж галок, голубей, ворон и грачей. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что все синантропные (приспособившиеся к условиям жизни в городе) птицы не страдали какими-либо инфекционными и паразитарными заболеваниями, включая представляющие угрозу для людей.
Эксперты ветлаборатории установили, что все изученные птицы погибли в результате общей интоксикации. Специалисты обнаружили у пернатых признаки геморрагического воспаления желудка и кишечника. Учитывая собранные сведения, в лаборатории заключили, что через ЖКТ в организм птиц поступил некий токсин. Конкретное отравляющее вещество, как и его возможный источник не установлен.
Ранее от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке американского города Линкольна в штате Небраска. Заразившихся COVID-19 двух суматранских тигров ветеринарам удалось выходить.
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