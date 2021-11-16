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В Канаде из-за оползней в машинах заблокировано около 275 человек
16.11.2021 04:18
Фото: btv.md
После схода оползней, вызванных проливными дождями, по меньшей мере 275 человек оказались блокированными на горной автомобильной трассе в Канаде.
Среди тех, кто попал в затруднительное положение, много детей, передает канал CBC со ссылкой на экстренные службы провинции Британская Колумбия.
По последним официальным данным, из-за оползней в ловушке оказались не менее 275 человек, среди которых пятьдесят несовершеннолетних. ЧП случилось накануне вечером, когда сразу два больших оползня сошли на шоссе № 7, на расстоянии около 125 км к востоку от Ванкувера.
Отмечается, что спасательная операция проводится в окрестностях города Агассис. В мероприятиях по вызволению ста машин задействованы военные вертолеты. К настоящему времени спасатели уже освободили и эвакуировали четырнадцать человек.
В последние дни на территории Британской Колумбии также регистрировали подтопления жилых домов, из-за обильных осадков нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. По данным синоптиков, за минувшие сутки на регион обрушилась практически месячная норма осадков — 230 мм.
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