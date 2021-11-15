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Найдена мертвой жительница Иванова, оставившая детей дальнобойщику
15.11.2021 19:07
Фото: bakucity.az
Сотрудники полиции обнаружили тело женщины, которая несколько дней назад оставила собственных двоих малолетних детей в кабине фуры.
По предварительным данным, жительница Иванова могла получить смертельные ранения в результате ДТП.
Жительницу Иванова, бросившую детей со случайным знакомым в Орехово-Зуево, нашли без признаков жизни на окружной дороге во Владимире. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, предположительно, 34-летнюю женщину сбила машина.
По данным ряда региональных СМИ, в прошлом у погибшей женщины диагностировали расстройство психики. Будучи инвалидом второй группы, она получала лечение в специализированном медицинском учреждении. Несколько дней назад жительница Иванова покинула дом, где проживала с гражданским супругом, забрав с собой восьмилетнюю дочь и трехлетнего сына.
Сев в фуру, женщина с детьми добралась до Орехово-Зуева, где покинула машину. Когда водитель понял, что мать удалилась в неизвестном направлении, оставив малышей в большегрузе, он обратился в полицию. Дальнобойщик передал детей правоохранителям 8 ноября. В полиции пояснили, что с братом и сестрой сейчас уже все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожало.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют региональные прокуратура и СУ СКР.
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