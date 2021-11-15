|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенок
15.11.2021 18:29
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
В Белгородской области впервые зафиксирован летальный исход у ребенка, заболевшего COVID-19.
О случившемся рассказали в пресс-службе регионального правительства, сообщает агентство "Интерфакс".
Как сообщили представители местных властей, у девочки имелись серьезные сопутствующие недуги. Поэтому инфекционное заболевание сразу протекало в очень тяжелой форме. По словам руководителя областного депздрава Андрея Иконникова, в момент госпитализации у маленькой пациентки уже было тотальное поражение легких. Врачи в течение двух недель делали все возможное, пытаясь спасти ребенка.
Лечение девятилетней девочки осуществлялось в строгом соответствии со всеми действующими стандартами. Проводились консультации со специалистами федеральных центров в Москве. Однако у ребенка постоянно отмечалась отрицательная динамика отметил Иконников.
В детском ковид-госпитале Белгорода сейчас лечатся 26 детей. В общей сложности в регионе развернуто более 3,6 тыс. коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом, По официальным данным, они загружены на 90%.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|