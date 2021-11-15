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В Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенок


15.11.2021 18:29
В Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенокФото: bloknot-novorossiysk.ru

В Белгородской области впервые зафиксирован летальный исход у ребенка, заболевшего COVID-19.

О случившемся рассказали в пресс-службе регионального правительства, сообщает агентство "Интерфакс".

Как сообщили представители местных властей, у девочки имелись серьезные сопутствующие недуги. Поэтому инфекционное заболевание сразу протекало в очень тяжелой форме. По словам руководителя областного депздрава Андрея Иконникова, в момент госпитализации у маленькой пациентки уже было тотальное поражение легких. Врачи в течение двух недель делали все возможное, пытаясь спасти ребенка.

Лечение девятилетней девочки осуществлялось в строгом соответствии со всеми действующими стандартами. Проводились консультации со специалистами федеральных центров в Москве. Однако у ребенка постоянно отмечалась отрицательная динамика отметил Иконников.

В детском ковид-госпитале Белгорода сейчас лечатся 26 детей. В общей сложности в регионе развернуто более 3,6 тыс. коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом, По официальным данным, они загружены на 90%.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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