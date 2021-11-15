Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поклонская отреагировала на угрозы депутата Рады Гончаренко

15.11.2021 05:06

Фото: primechaniya.ru



Посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская выразила обеспокоенность в связи с тем, что в открытом доступе распространен ее адрес в Москве. Экс-депутат Госдумы прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале, где также упомянула угрозы со стороны депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.



По словам Натальи Поклонской, в СМИ уже несколько дней широко обсуждается предоставление ей жилья за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти. Она подчеркнула, что сама не смогла бы купить квартиру в Москве. Кроме того, за всю жизнь Поклонская "никогда не получала в собственность какое-либо жилье от государства — ни российского, ни украинского", написала дипломат.



В результате все смогли узнать точный адрес места жительства Поклонской, а также сведения о ее близких. Посол отметила, что среди тех, кто получил доступ к ее личным данным, могли оказаться и те, кто желает совершить преступление в ее отношении.



Поклонская также возмутилась публикацией в открытом доступе информации о ее ребенке. Экс-депутат отметила, что даже Генпрокуратура РФ предоставила подробные письменные сведения на запрос иноагента, и это ее удивило. В результате у потенциальных злоумышленников появилась возможность воспользоваться всеми этими сведениями, чтобы в очередной раз опорочить, а также "по-мужски" послать угрозы со стороны отдельных киевских деятелей, констатировала дипломат.



Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко на своем YouTube-канале высказал мнение о том, что российского посла в Кабо-Верде следует арестовать и отправить за решетку.



Напомним, не так давно Поклонская призвала не допускать сегрегации из-за прививочного статуса, предупредив о появлении городов для людей, которые не были вакцинированы. По словам дипломата, она не выступает против вакцин, однако все граждане должны иметь возможность выбора и равные права, вне зависимости от наличия у них QR-код. Свидетельство о вакцинации не гарантирует отсутствие в организме возбудителя, заявила российский посол.



Автор: Злата Богатова

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