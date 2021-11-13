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Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе


13.11.2021 20:07
Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ ЕвропеФото: smi2.net

Глава российского государства Владимир Путин высказал мнение о том, что его белорусский коллега Александр Лукашенко гипотетически имеет возможность остановить транзит газа в Европу. Президент РФ выразил надежду, что в действительности до таких действий дело не дойдет.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко, который несколько дней назад пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Политик утверждал, что сделает это при введении новых санкций. В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" глава РФ предположил, что такие слова могли быть сказаны в сердцах.

Путин рассказал, что за последнее время неоднократно общался с Лукашенко и не имеет представления о подобных намерениях представителя официального Минска. Но являясь главой транзитного государства, политик наверное, может отдавать указания, касающиеся блокировки поставок газа в Европу. Российский лидер отметил, что подобное развитие событий "будет нарушением нашего транзитного контракта" и выразил надежду, что этого не произойдет.

Глава РФ также напомнил о сложностях, которые случались в прошлом при взаимодействии в этой сфере с Украиной. В 2008 году произошел кризис, в процессе бесконечных обсуждений стоимости так и не удалось найти решения попараметрам контрактов. В результате Киев блокировал газ, направленный из России для стран Европы. Украинская сторона в тот момент "закрутила вентиль", - отметил Путин.

Обстановка у границы Польши заметно обострилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда туда со стороны Белоруссии подошла большая группа беженцев. Позднее уроженцы государств Африки и Ближнего Востока начали попытки штурмовать границы, поэтому польские власти направили туда дополнительные силы.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель сообщила, что просила российского президента Владимира Путина оказать влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко в целях урегулирования обстановки на границах этой страны с государствами Евросоюза. Во время пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге, она выразила беспокойство в связи с событиями в регионе и подчеркнула, что речь идет об использовании мигрантов. По словам Меркель, стремящиеся в ЕС люди "становятся жертвами бесчеловечной политики".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 292

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