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Кикабидзе: Украинские артисты не должны ездить в Россию
13.11.2021 19:40
Фото: politeka.net
Украинским артистам не следует работать в России, убежден известный советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе.
83-летний лауреат Государственной премии СССР высказался на эту тему во время телепередачи "Свобода слова Савика Шустера", которая выходит в эфир на канале "Украина 24".
В ходе программы Вахтангу Кикабидзе был задан вопрос о возможных выступлениях в России украинских артистов. По мнению актера, его украинские коллеги не должны соглашаться на работу в РФ, потому что "нельзя идти петь и танцевать к тому, кто тебя бьет". Кикабидзе также отметил, что среди его окружения сейчас нет никого, кто бы выступал в России.
Кикабидзе подчеркнул, что его украинские коллеги, как и артисты из других стран при этом "должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа". Необходимо искать варианты, что-то придумывать, чтобы актеры и певцы не ездили в Россию.
Кикабидзе, переставший ездить в РФ после войны 2008 года в Южной Осетии, в прошлом уже не раз делал антироссийские заявления. В частности, большой резонанс вызвали слова о ненависти к советскому гербу, вошедшие в интервью артиста германскому изданию Deutsche Welle. В Москве на реплики артиста отреагировали довольно резко. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что "Кикабидзе стал, кем он есть", исключительно благодаря Советскому Союзу.
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