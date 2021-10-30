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В Томске скончалась бабушка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
30.10.2021 23:04
Фото: vk.com
В медико-санитарной части № 2 в Томске умерла пожилая пациентка, к которой ранее тайком пробирался внук.
Молодой человек переодевался в медработника, чтобы попасть в "красную зону", и ухаживал за попавшей в беду престарелой родственницей.
В течение трех дней, переодевшись во врача, внук старушки пробирался в МЧС № 2, чтобы обеспечить должный уход своей бабушке, сообщило ранее местное агентство ТВ-2. В соцсетях также распространилось видео, записанное молодым человеком. Судя по этим кадрам, престарелая пациентка не могла в силу возраста и состояния здоровья обслуживать себя сама.
По словам внука, он начал тайно посещать больницу после сообщения от соседки бабушки по палате. Приобретя специальный защитный костюм и назвавшись врачом из другого отделения, он добрался до своей родственницы, которая лежала в моче и фекалиях. Кислородная трубка была в тот момент на лбу. Кроме того, у женщины была высокая температура, рассказал житель Омска журналистам.
Внук старушки подтвердил сведения о ее смерти в беседе с каналом РЕН.
Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением госпиталя Евгения Тарасенко агентство ТВ-2 сообщает, что пациентка поступила на лечение 21 октября. Состояние ее оценивалось как тяжелое. Несмотря на оказанную помощь, пенсионерка умерла из-за развившейся на фоне COVID-19 пневмонии и серьезных сопутствующих недугов.
Ранее ситуацию прокомментировали в региональном депздраве. Как заявили представители местных властей, пожилая женщина "получала необходимое лечение и уход", включая энтеральное питание.
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