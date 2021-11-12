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В Дагестане убили имама


12.11.2021 18:43
В Дагестане убили имамаФото: csn-tv.ru

Вооруженный мужчина совершил нападение на трех человек в населенном пункте Аметеркмахи, передают российские СМИ.

По предварительным данным, причиной конфликта стал земельный спор.

Между 62-летним местным жителем и имамом мечети ранее сложились конфликтные отношения из-за спора, связанного с участком земли. Прибыв к домовладению матери потерпевшего, нападавший открыл огонь из огнестрельного оружияпо находившимся там мужчинам.

По данным агентства "Интерфакс", ранения получили три человека, в том числе, священнослужитель местной мечети. Имам от повреждений скончался, его брата и сына доставили в Акушинскую ЦРБ. Пациентов поместили в реанимацию.

Отмечается, что нападавший также погиб - его смертельно ранил ножом сын имама, когда уже пострадал от стрельбы.

Правоохранительные органы региона приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. По факту случившегося возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая убийство, которое было совершено общественно опасным способом, и незаконный оборот оружия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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