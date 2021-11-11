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На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии


11:11
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и СирииФото: smi2.net

Национальная компания "Белавиа" объявила о прекращении оказания услуг рейсами из Турции в Белоруссию для граждан Ирака, Йемена и Сирии.

Как указано на официальном сайте организации, изменения вступают в силу уже сегодня, 12 ноября.

На сайте "Белавиа" сообщается, что в соответствии с решением компетентных структур Турции граждан Ирака, Йемена и Сирии, вылетающих из этой страны, на рейсы авиакомпании не будут допускать с 12 ноября. Попавшим под этот запрет пассажирам предлагается полностью вернуть стоимость уже приобретенного билета.

Ранее в Варшаве призвали к расширению санкций против Минска в связи с начавшимся в последние дни обострением миграционного кризиса. Польские власти заявили, что намерены добиваться запрета на полеты над странами Евросоюза для авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию беженцев из государств Ближнего Востока.

Руководство ФРГ уже выразило поддержку польским коллегам. В Берлине заверили, что привлекут к ответственности всех, кто причастен "в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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