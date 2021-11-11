Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Парагвае задержали подозреваемых в убийстве ученого и его дочери из-за скрипок Страдивари

11.11.2021 18:36

Фото: ros-obrazovanie.ru



Правоохранительные органы Парагвая арестовали трех граждан ФРГ по подозрению в причастности к гибели их соотечественников, передает AFP.



Жертвами убийства стали известный ученый и реставратор музыкальных инструментов Бернард фон Бредов и его дочь Лорина.



Полицейским удалось установить личность подозреваемых в жестоком убийстве реставратора и его дочери. Фигурантами оказались трое граждан ФРГ - 60-летний Ив Азриэль Спартак Стейнмец, 51-летний Стефан Йорг Мессинг Дарчингер и 58-летний Фолькер Граннас, проживавший по соседству с Бредовым. У него дома полицейские обнаружили четыре скрипки Страдивари, которые принадлежали убитому.



Выяснилось, что Бернард фон Бредов оставил музыкальные инструменты соседу на хранение, когда на некоторое время уезжал из дома, передает ВВС. Возвратившись, реставратор услышал от Граннаса, что ценнейшие скрипки были уничтожены пожаром.



Полиция обнаружила тела погибших с явными признаками насильственной смерти 22 октября. Реставратора и его дочери-подростка убили в доме, где они проживали. Причиной смерти стали огнестрельные ранения. В ходе расследования основной стала версия о том, что преступление связано с профессиональной деятельностью 62-летнего фон Бредова. По мнению правоохранителей, злоумышленники расправились с ним и 14-летней дочерью Лориной, чтобы украсть скрипки работы Антонио Страдивари.



Обстановка на месте преступления указывала на то, что нападавшие продолжительное время вели поиски в доме погибших. По версии полиции, злоумышленников интересовали сертификаты, подтверждающие ценность похищенных скрипок. Без этих документов они не смогли бы продать музыкальные инструменты, созданные в период XVII-XVII вв.



Автор: Злата Богатова

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