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Вдова умершего от коронавируса врача добилась компенсации в 2,7 млн рублей
11.11.2021 03:29
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
В Астраханской области признали страховым случаем смерть врача Ахтубинской райбольницы, заразившегося коронавирусом от пациента, передает "Интерфакс".
Теперь близкие анестезиолога-реаниматолога Ивана Семирикова могут рассчитывать на выплату компенсации.
Как рассказал депутат Госдумы РФ Леонид Огуль, к нему обратилась супруга покойного Татьяна Семирикова. Она сообщила о смерти мужа, который трудился в качестве анестезиолога-реаниматолога в военном госпитале в Ахтубинске, а также по совместительству работал в районной ЦРБ. Иван Семириков мог заразиться коронавирусом от одного из своих пациентов, нуждавшихся в реанимационных мероприятиях.
Огуль пояснил, что сначала вдова врача пыталась самостоятельно добиться компенсации в соответствии с указом президента РФ "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников". Однако результата не было, поданные ей документы лишь долгое время перемещались по различным инстанциям.
В результате отчаявшаяся Семирикова обратилась к депутату за помощью, после чего к решению проблемы удалось подключить руководство регионального Фонда социального страхования. Огуль подчеркнул, что в подобных ситуациях не должно быть места бюрократическим проволочкам.
Согласно президентскому указу, который был подписан 6 мая прошлого года, при смерти медиков из-за COVID-19 во время исполнении ими трудовых обязанностей родственникам должны выплатить компенсацию в размере 2 752 452 рублей.
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