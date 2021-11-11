Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вдова умершего от коронавируса врача добилась компенсации в 2,7 млн рублей

11.11.2021 03:29

Фото: bloknot-novorossiysk.ru



В Астраханской области признали страховым случаем смерть врача Ахтубинской райбольницы, заразившегося коронавирусом от пациента, передает "Интерфакс".



Теперь близкие анестезиолога-реаниматолога Ивана Семирикова могут рассчитывать на выплату компенсации.



Как рассказал депутат Госдумы РФ Леонид Огуль, к нему обратилась супруга покойного Татьяна Семирикова. Она сообщила о смерти мужа, который трудился в качестве анестезиолога-реаниматолога в военном госпитале в Ахтубинске, а также по совместительству работал в районной ЦРБ. Иван Семириков мог заразиться коронавирусом от одного из своих пациентов, нуждавшихся в реанимационных мероприятиях.



Огуль пояснил, что сначала вдова врача пыталась самостоятельно добиться компенсации в соответствии с указом президента РФ "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников". Однако результата не было, поданные ей документы лишь долгое время перемещались по различным инстанциям.



В результате отчаявшаяся Семирикова обратилась к депутату за помощью, после чего к решению проблемы удалось подключить руководство регионального Фонда социального страхования. Огуль подчеркнул, что в подобных ситуациях не должно быть места бюрократическим проволочкам.



Согласно президентскому указу, который был подписан 6 мая прошлого года, при смерти медиков из-за COVID-19 во время исполнении ими трудовых обязанностей родственникам должны выплатить компенсацию в размере 2 752 452 рублей.



Автор: Злата Богатова

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