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Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Киева


14:17
Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу КиеваФото: asn.in.ua

Правоохранительные органы задержали жителя Ялты по подозрению в госизмене, передают российские СМИ.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, мужчина мог заниматься сбором секретных данных с последующей передачей украинской стороне.

ФСБ удалось пресечь шпионские действия жителя Ялты, информирует Центр общественных связей ведомства. По данным силовиков, подозреваемый выполнял задания украинской спецслужбы в течение 2017-2018 годов. Он собирал сведения, составляющие государственную тайну, для последующей передачи в Киев. Отмечается, что информация, в частности, касалась сотрудников российской спецслужбы.

Суд уже вынес решение об аресте задержанного, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В случае, если позже жителя Ялты признают виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

На кадрах видеозаписи, которую сегодня распространила ФСБ, подозреваемого задержали по месту проживания. Какого-либо сопротивления мужчина силовикам оказывать не пытался и отрицал наличие у него запрещенных материалов или предметов.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, речь идет об Юрии Ломенко, в прошлом являвшимся депутатом городского совета Ялты. В минувший понедельник, 8 ноября, его полномочия были досрочно прекращены из-за отставки по собственному желанию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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