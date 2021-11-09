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В России снова обновился антирекорд по суточной COVID-смертности


12:42
В России снова обновился антирекорд по суточной COVID-смертностиФото: smi2.net

Российские медики вновь зафиксировали суточный максимум смертей среди пациентов, зараженных COVID-19, информирует федеральный оперативный штаб.

Как стало известно, число летальных исходов составило 1 239.

По последним официальным данным, за минувшие сутки в РФ было выявлено в общей сложности 38 055 заболевших коронавирусом. В Москве зафиксировали 3 927 зараженных, в Петербурге - 2 942, Московской области - 2 649.

Наибольшее число летальных исходов в России за истекшие двадцать четыре часа зафиксировано в столице, где скончались 98 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, еще 82 человека скончались от последствий заболевания в Петербурге. В Подмосковье зарегистрировали 55 смертей.

За период с начала пандемии в России выявили уже 8 911 713 случаев коронавирусной инфекции. 250 454 заразившихся скончались. Признаны поправившимися около 7,65 млн пациентов, в том числе 34 565 - за минувший день.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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