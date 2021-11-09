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Болгарские школьники провели сидячую забастовку
9.11.2021 06:01
Фото: pikiran-rakyat.com
В Болгарии учащиеся устроили сидячую забастовку, выражая недовольство в связи с решением Министерства здравоохранения страны ввести обязательное тестирование школьников на коронавирус.
Акцию провели ученики одной из центральных школ города Бургаса на юго-востоке Болгарии.
В забастовке участвовали школьники возраста от 8 до 15 лет, передает Болгарское национальное радио. К протестующим детям также присоединились родители и несколько педагогов. Акция проводилась в формате "внеклассного занятия": учителя устроили урок болгарского языка, разместившись вместе с детьми возле входа в мэрию Бургаса.
Организаторы заявили, что тестирование на COVID-19 должно проводиться исключительно на дому. Подобные процедуры, устроенные в школьных стенах, могут негативно отразиться на детях. Как указано в совместном заявлении участников забастовки, школьники могут быть травмированы, узнав о положительном результате обследования на коронавирус.
Власти не предпринимали никаких мер по прекращению несогласованного мероприятия, которое продолжалось несколько часов. Не прогоняли участников и охранники городской мэрии. После завершения забастовки протестующие школьники передали открытое послание президенту Болгарии и министрам - образования и здравоохранения, потребовав отменить жесткие карантинные ограничения в образовательных учреждениях Болгарии.
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