Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Болгарские школьники провели сидячую забастовку

9.11.2021 06:01

Фото: pikiran-rakyat.com



В Болгарии учащиеся устроили сидячую забастовку, выражая недовольство в связи с решением Министерства здравоохранения страны ввести обязательное тестирование школьников на коронавирус.



Акцию провели ученики одной из центральных школ города Бургаса на юго-востоке Болгарии.



В забастовке участвовали школьники возраста от 8 до 15 лет, передает Болгарское национальное радио. К протестующим детям также присоединились родители и несколько педагогов. Акция проводилась в формате "внеклассного занятия": учителя устроили урок болгарского языка, разместившись вместе с детьми возле входа в мэрию Бургаса.



Организаторы заявили, что тестирование на COVID-19 должно проводиться исключительно на дому. Подобные процедуры, устроенные в школьных стенах, могут негативно отразиться на детях. Как указано в совместном заявлении участников забастовки, школьники могут быть травмированы, узнав о положительном результате обследования на коронавирус.



Власти не предпринимали никаких мер по прекращению несогласованного мероприятия, которое продолжалось несколько часов. Не прогоняли участников и охранники городской мэрии. После завершения забастовки протестующие школьники передали открытое послание президенту Болгарии и министрам - образования и здравоохранения, потребовав отменить жесткие карантинные ограничения в образовательных учреждениях Болгарии.



Автор: Злата Богатова

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