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Названа возможная причина взрыва в кафе в Казахстане
03:24
Фото: nazarnews.org
ЧП в казахстанском городе Актау, где прогремел мощный взрыв в кафе, могло произойти из-за утечки газовоздушной смеси.
С таким заявлением выступил перед журналистами замначальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров, передает ТАСС.
Представитель местного руководства пояснил, что сотрудники экстренных служб, продолжающие разбор завалов, уже извлекли два газовых баллона, еще два пока остаются под рухнувшими конструкциями кафе.
Мощный взрыв произошел в двухэтажном здании кафе "Аянат" накануне вечером, 7 ноября. В соцсетях и ряде СМИ начали появляться противоречивые сообщения о погибших и пострадавших в казахстанском Актау, однако официальные источники эту информацию опровергли.
Как заявил пресс-секретарь МЧС Казахстана Талгат Уали, публикации о гибели семи человек при взрыве в Актау не соответствуют действительности. В комментарии для Tengrinews.kz представитель ведомства подчеркнул, что нет сведений и о пострадавших.
Предположительно, взрыв в здании кафе произошел, когда в помещениях никого не было, пояснил Уали.
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