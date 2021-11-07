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Под Саратовом школьница погибла после удара током на железнодорожной станции
7.11.2021 20:26
Фото: mk.ru
Следственные органы Саратовской области приступили к проверке после гибели 11-летней девочки, передает ТАСС.
По предварительным данным, школьница скончалась в результате удара током, который получила на железнодорожной станции. Брат девочки пострадал.
О происшествии рассказали представители СУ СКР по Саратовской области. По данным ведомства, ЧП случилось в воскресенье, 7 ноября, на территории Аркадакского района, когда двое детей оказались на железнодорожной станции Летяжевка.
В ходе начатого разбирательства установлено, что 11-летняя школьница и ее 13-летний брат забрались на один из вагонов товарного состава, который в тот момент стоял на путях. Находясь на крыше, несовершеннолетние задели провода высокого напряжения и получили тяжелые электротравмы.
Девочка от полученных повреждений скончалась, мальчика доставили в больницу.
По итогам доследственной проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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