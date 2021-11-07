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В Ростовской области завели уголовное дело по факту пыток заключенных
7.11.2021 17:07
Фото: kam24.ru
Статус потерпевших по уголовному делу о превышении полномочий в Ростовской области получили более шестидесяти заключенных, рассказала заместитель председателя региональной ОНК Наталья Меркулова. Пострадавшие подвергались пыткам в тюремной больнице, пояснила она в беседе с агентством "Интерфакс".
Как стало известно, в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту пыток заключенных. Представительница региональной ОНК пояснила, что арестантов привязывали к кроватям на несколько суток. Наталья Меркулова отметила, что действующее российское законодательство позволяет подобные меры применять лишь в момент, когда пациентам вводят лекарственные средства.
Меркулова сообщила, что по итогам проверки завели дело по ст. 286 УК РФ. В качестве потерпевших по нему проходят свыше шестидесяти заключенных.
В инстаграм-аккаунте ОНК по Ростовской области также указано, что речь может идти о халатности бывших представителей руководства местного ГУФСИН. После начала разбирательства всех причастных уже уволили, отмечается в сообщении.
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