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Полиция устанавливает участников массовой драки в Домодедове
13:06
Фото: kapital.kz
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств массовой драки, случившейся в Домодедове, передает ТАСС.
Ранее в соцсетях и прессе распространились кадры с места ЧП, где произошла стрельба.
Полиция Московской области приступила к проверке по факту сведений о массовой драке Домодедове, сообщается со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. По предварительной информации, в потасовке могло участвовать более двадцати человек.
Личности участников конфликта устанавливаются. Ход процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Подмосковья.
По данным ряда открытых источников, на фоне потасовки были слышны выстрелы. Предположительно, кто-то из дерущихся применил травматическое оружие.
Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало. Нет данных и о том, что могло стать причиной инцидента.
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