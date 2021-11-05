|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кадыров пристыдил прессу за обвинения в адрес кавказцев
21:09
Фото: surfingbird.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике российские СМИ за систематические нападки в сторону кавказцев.
Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров высказался на тему освещения прессой резонансных событий. По его мнению, в СМИ намеренно заостряется внимание на национальной принадлежности злоумышленников. Глава российского региона призвал к прекращению "рекламирования своего информационного продукта на кавказцах".
Заявление было связано с недавним происшествием в Новой Москве, где несколько молодых людей напали на мужчину с маленьким ребенком. Позже правоохранительные органы сообщили, что к инциденту причастны уроженцы Закавказья. Отмечалось, что трое подозреваемых являются гражданами РФ.
Отдельно Рамзан Кадыров упомянул главного редактора RT Маргариту Симоньян, которая ранее также отреагировала на случившееся в Новых Ватутинках. В своем Telegram-канале она назвала поведение нападавших "позорищем" и добавила, что приезжим в Москве могут показать, "кто в этом доме хозяин".
По словам Симоньян, проблема лишь усугубится, если пресса будет замалчивать некоторые подробности, включая национальную принадлежность преступников. Кадыров напомнил главреду RT, что она и сама является "уроженкой Кавказа". Он добавил, что руководителю столь авторитетного СМИ следует делать какие-либо выводы лишь после тщательной проверки информации.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|