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После нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве завели дело о хулиганстве
18:12
Фото: livejournal.com
По факту происшествия в Новой Москве возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, передает "Интерфакс".
Полиция выясняет обстоятельства ЧП в микрорайоне Новые Ватутинки, где несколько мужчин набросились на отца с четырехлетним ребенком.
В случае, если суд признает нападавших виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или группой лиц по предварительному сговору), им может грозить лишение свободы на срок до семи лет. К настоящему времени оперативникам уже удалось установить личность отца мальчика, с пострадавшим мужчиной беседуют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространились сообщения о ЧП в Новых Ватутинках, где четверо агрессивных мужчин набросились на отца с несовершеннолетним ребенком. Силовики приступили к выяснению обстоятельств случившегося, прокуратура взяла дело на контроль. По данным надзорного ведомства, мужчина пояснил, что один из нападавших ударил его ребенка по щеке. Кроме того, другой злоумышленник достал предмет, визуально напоминающий нож.
В сообщении столичной прокуратуры указано, что конфликт произошел на глазах у четырехлетнего ребенка. Ведомство взяло на контроль процесс расследования.
Как пояснила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, группа лиц атаковала двух мужчин, один из которых в тот момент держал на руках малолетнего ребенка. По версии следствия, подозреваемые создали своими действиями угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего.
Судя по кадрам, появившимся ранее в ряде анонимных телеграм-каналов, нападавшие избивали мужчину, заявляя о том, что их не волнует присутствие ребенка. Вчетвером они продолжали наносить ему удары, не обращая внимания на находившегося рядом малыша и нецензурно выражаясь. Автор записи пояснил, что события разворачивались в Новых Ватутинках.
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