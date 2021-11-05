Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван витамин, способный защитить от тяжелой формы коронавируса

5.11.2021 19:08

Фото: vk.com



Внутривенное введение витамина С способно защитить от тяжелой формы коронавируса, передает The Telegraph со ссылкой на результаты научного исследования.



Как пишет британская газета, это вещество на 70% повысило темпы выздоровления.



Выяснилось, что в сравнении с плацебо витамин С повысил темпы выздоровления у пациентов с коронавирусом на 70%. Один из соавторов этой работы Анитра Карр из Университета Отаго (Новая Зеландия) добавила, что при использовании этого вещества в крови заболевших COVID-19 увеличивалось содержание кислорода, а маркеры воспаления - понижались.



Ученые полагают, что наиболее эффективной следует считать дозировку от 6 граммов до 24 граммов для введения внутривенно.



Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировую общественность готовиться к новой пандемии. Во время проходившей в Риме встрече министров финансов и здравоохранения G20 он подчеркнул, что с точки зрения биологии не вызывает сомнений появление какого-либо нового вируса, который не удастся сдержать. Подобные "угрозы высокого уровня", отметил глава ВОЗ, требуют "политического участия на высоком уровне" в целях эффективной борьбы с такими проблемами.



Гебрейесус также обратился к участникам G20 с призывом оформить международное юридическое соглашение, которое будет посвящено подготовке к эпидемиям. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу примут уже в рамках специальной сессии ВОЗ, которая состоится в ноябре.



Автор: Злата Богатова

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