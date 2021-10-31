Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии

31.10.2021 16:33

Фото: vk.com



Необходимо извлечь уроки из пандемии COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



С таким заявлением он выступил во время проходившей в Риме встрече министров финансов и здравоохранения G20, передают зарубежные СМИ.



Пресс-служба ВОЗ позже распространила текст выступления Гебрейсуса. В своем выступлении он также призвал мировую общественность начать подготовку к следующей пандемии.



Как заявил Гебрейесус, с точки зрения биологии не вызывает сомнений появление какого-либо нового вируса, который не удастся сдержать. Подобные "угрозы высокого уровня", подчеркнул глава ВОЗ, требуют "политического участия на высоком уровне" в целях эффективной борьбы с такими проблемами.



Гебрейесус также обратился к участникам G20 с призывом оформить международное юридическое соглашение, которое будет посвящено подготовке к эпидемиям. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу примут уже в рамках специальной сессии ВОЗ, которая состоится в ноябре.



Глава ВОЗ затронул и тему вакцинации, указав на неравенстве в доступе к препаратам, способным защитить от коронавируса. По его словам, на территории Африки привили от этого заболевания пока только 6% населения, хотя по всему миру в среднем вакцинировано уже порядка 36% жителей.



Гебрейесус при этом подчеркнул, что вакцины спасают жизни, но не защищают полностью от передачи опасной инфекции. Поэтому в борьбе с пандемией следует использовать все разработки и инструменты, созданные как в медицине, так и социальной сфере.



Ранее руководитель этой международной организации совершил официальный визит в Кабул. Тедрос Аданом Гебрейесус провел ряд встреч с представителями новых властей страны.



Автор: Злата Богатова

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