ИнтерНовости - новости в стране и мире
Новгородская епархия опровергла сведения о производстве амулетов в монастыре XII века
Новгородская епархия опровергла сведения о производстве амулетов в монастыре XII века
В Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операции
В Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операции
В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культуры
В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культуры
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Галкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности УкраиныГалкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
В Дании задержано российское исследовательское судноВ Дании задержано российское исследовательское судно
В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироватьсяВ ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться
Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочниковРосздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
В Лондоне извинились за инцидент с израильским министром-инвалидомВ Лондоне извинились за инцидент с израильским министром-инвалидом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культуры


3.11.2021 12:54
В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культурыФото: uudis.net

Глава Минкультуры Эстонии Аннели Отт выразила намерение уйти в отставку, передают местные СМИ.

Заявление было сделано на фоне волны критики, которой подвергалась министр из-за отказа прививаться.

В последнее время Анели Отт была единственным министром правительства Эстонии, не сделавшим прививку от коронавируса. Из-за того, что глава Минкультуры страны по этой причине отсутствовала на многих официальных мероприятиях, ее подвергали резкой критике.

По словам Отт, она не считает правильной ситуацию, когда людям с отрицательным тестом не разрешается работать. Необходимо "найти решение, которое позволяло бы нам быть безопасными друг для друга", а граждане могли бы трудиться. В результате она пришла к выводу, что не может больше возглавлять ведомство, передает Delfi.

Глава эстонского Минкультуры также пояснила, что никогда не была противником прививок. Она отметила, что пока еще не завершила курс вакцинации от COVID-19. Отт добавила, что могла бы отложить это, если бы власти Эстонии не вводили все новые ограничения.

Центристская партия, в которой состоит Отт, опубликовала заявление о причинах ее отставки. В тексте указано, что имели место разногласия с правительством по вопросу ограничительных мер в сфере культуры, а также в связи с поддержкой организаций этой области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Россию снова обвинили в похищении грузинских граждан в Южной ОсетииРоссию снова обвинили в похищении грузинских граждан в Южной Осетии
В Белоруссии ограничили доступ к сайту RegnumВ Белоруссии ограничили доступ к сайту Regnum
Экс-начальника тульской колонии осудили за мошенничествоЭкс-начальника тульской колонии осудили за мошенничество
Следователи проверяют видео с издевательствами над пожилой жительницей УралаСледователи проверяют видео с издевательствами над пожилой жительницей Урала
В Казани за похищение человека, разбои и вымогательства будут судить лжеполицейскихВ Казани за похищение человека, разбои и вымогательства будут судить лжеполицейских

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru