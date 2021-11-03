Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культуры

3.11.2021 12:54

Фото: uudis.net



Глава Минкультуры Эстонии Аннели Отт выразила намерение уйти в отставку, передают местные СМИ.



Заявление было сделано на фоне волны критики, которой подвергалась министр из-за отказа прививаться.



В последнее время Анели Отт была единственным министром правительства Эстонии, не сделавшим прививку от коронавируса. Из-за того, что глава Минкультуры страны по этой причине отсутствовала на многих официальных мероприятиях, ее подвергали резкой критике.



По словам Отт, она не считает правильной ситуацию, когда людям с отрицательным тестом не разрешается работать. Необходимо "найти решение, которое позволяло бы нам быть безопасными друг для друга", а граждане могли бы трудиться. В результате она пришла к выводу, что не может больше возглавлять ведомство, передает Delfi.



Глава эстонского Минкультуры также пояснила, что никогда не была противником прививок. Она отметила, что пока еще не завершила курс вакцинации от COVID-19. Отт добавила, что могла бы отложить это, если бы власти Эстонии не вводили все новые ограничения.



Центристская партия, в которой состоит Отт, опубликовала заявление о причинах ее отставки. В тексте указано, что имели место разногласия с правительством по вопросу ограничительных мер в сфере культуры, а также в связи с поддержкой организаций этой области.



Автор: Злата Богатова

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